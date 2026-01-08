Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 100 xe máy bị phạt khi đi vào làn đường cho xe đạp

Sau khoảng một tuần đưa vào vận hành làn đường dành riêng cho người đi xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh), Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều xe máy đi vào làn đường này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chiều 8/1.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước trong việc hình thành làn đường dành riêng cho xe đạp, nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao và di chuyển bằng xe đạp của người dân. Đây cũng được xác định là một điểm nhấn trong tổ chức giao thông đô thị của Thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

Trong thời gian đầu vận hành, lực lượng chức năng tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm. Trước thực tế đó, Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Riêng trong tuần vừa qua, lực lượng chức năng đã xử lý gần 100 trường hợp xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đánh giá lại công tác tổ chức giao thông trên tuyến Mai Chí Thọ. Các đơn vị liên quan sẽ thống nhất giải pháp điều chỉnh, trong đó tập trung vào việc phân luồng, phân làn phương tiện, điều tiết giao thông tại những đoạn mặt đường hẹp, nơi dễ xảy ra tình trạng lấn làn.

Các giải pháp như điều chỉnh hệ thống biển báo, lắp đặt dải phân cách mềm để tách riêng làn xe đạp sẽ được xem xét, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế vi phạm.

Về công tác tuyên truyền, Thượng tá Nguyễn Văn Bình đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn Thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ, hiểu và nghiêm túc chấp hành quy định, đặc biệt là việc ưu tiên làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến Mai Chí Thọ.

Hoạt động góp phần giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người đi xe đạp cũng như các phương tiện khác, từng bước tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông mong muốn, người dân và cơ quan báo chí phối hợp cung cấp hình ảnh, clip phản ánh các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng sẽ trích xuất dữ liệu và tiến hành xử phạt nguội các trường hợp cố tình đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp./.

Cấm xe máy xăng: Hà Nội cần mở rộng dịch vụ xe đạp và xe máy điện công cộng Thành phố Hà Nội cũng cần mở rộng dịch vụ xe đạp và xe máy điện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi triển khai cấm xe máy xăng lưu thông trong khu vực Vành đai 1.