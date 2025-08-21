Nghiên cứu hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 435/TB-VPCP ngày 20/8/2025 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý 3/2025.

Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao

Thông báo nêu rõ trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định, hoạt động giao thương, du lịch phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là trong các dịp lễ, tết, cao điểm nghỉ Hè… đã tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng với sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm được bảo đảm, tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ, số người bị thương giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024. Tình trạng ùn tắc giao thông cơ bản được kiểm soát, đặc biệt tại các đô thị lớn trong các dịp cao điểm.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản (vụ tai nạn tại Hà Tĩnh ngày 25/7 làm 10 người chết và 14 người bị thương; vụ chìm tàu du lịch tại Quảng Ninh ngày 19/7 làm 39 người chết, là tai nạn tàu thuyền do mưa bão, gió lốc có số người tử vong lớn nhất trong 20 năm qua ở Việt Nam, mặc dù xếp vào tai nạn thiên tai nhưng cũng liên quan tới an toàn khi tham gia giao thông thủy).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại Hà Tĩnh ngày 25/7. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ... vẫn diễn ra, đặc biệt là trong nhóm lái xe đường dài, xe tải, xe khách. Tai nạn giao thông liên quan đến môtô, xe máy và học sinh vẫn còn xảy ra với hậu quả thương tâm.

Ở các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông tăng mạnh trong các giờ cao điểm, các trục chính ra vào nội đô, nhất là khi lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực của hệ thống hạ tầng. Một số vụ tai nạn do xe mất lái, lật xe, chở quá tải, rơi hàng hóa... vẫn tái diễn.

Nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích trong Luật Xử lý vi phạm hành chính

Để tiếp tục nâng cao kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát các quy định mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt nhất kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao; có sơ kết, tổng kết, đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể, bên cạnh đó tập trung triển khai các giải pháp sau:

Các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông của từng Bộ, ngành, địa phương; đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả đối với các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 24/5/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 2; phương hướng, nhiệm vụ quý 3 năm 2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ Công an đẩy nhanh các đề án, dự án hiện đại hóa nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát giao thông; đẩy mạnh chuyển đổi trạng thái làm việc từ thủ công, trực tiếp sang làm việc thông qua ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, tập trung xử lý vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; trong đó nghiên cứu bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung như lao động công ích; kiến nghị phương án về tăng cường trách nhiệm của công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm với các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ; giúp Đảng ủy Công an Trung ương trong việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; tham mưu đề xuất các nội dung mới phù hợp yêu cầu thực tiễn./.

