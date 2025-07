Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai mở cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông

Công an Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đồng loạt triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm phổ biến như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, vi phạm tốc độ, điều kiện vận tải và giấy tờ kỹ thuật…

Các chiến dịch ra quân diễn ra đồng thời trên nhiều tuyến đường trọng điểm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Thành phố Hồ Chí Minh mở cao điểm xử lý vi phạm vận tải đường bộ và đường thủy

Từ 12 giờ ngày 25/7 đến hết ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tổng kiểm soát và xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động trên cả đường bộ và đường thủy.

Theo đó, lực lượng công an tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu vực được xác định là “điểm nóng” về giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm phổ biến như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về dừng, đỗ, đón trả khách.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử phạt các lỗi như chuyển làn không đúng nơi, không có tín hiệu báo trước, điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ đã hết hạn.

Những vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe cũng được đưa vào diện kiểm tra trọng điểm.

Trong lĩnh vực đường thủy, công an sẽ xử lý các hành vi như thiếu giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, vi phạm an toàn kỹ thuật, hoán cải hoặc lắp đặt thiết bị bơm hút không đúng quy định. Các lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, điều kiện hoạt động trong khu vực cảng, bến cũng sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Tạm giữ các phương tiện liên quan đến nồng độ cồn khi tham gia giao thông. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Lực lượng Cảnh sát giao thông đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động thực hiện đúng các quy định về an toàn, đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho lái xe và nhân viên như quản lý hành khách, xếp dỡ hàng hóa, xử lý tình huống trên đường.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến cáo quản lý chặt chẽ tài xế nhằm ngăn ngừa tình trạng sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện.

Cảnh sát giao thông thành phố yêu cầu các phương tiện phải đảm bảo đủ điều kiện kỹ thuật, có giấy tờ hợp lệ, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh và chở đúng số người quy định.

Doanh nghiệp vận tải thủy được nhắc nhở theo dõi sát tình hình thời tiết, tuân thủ cảnh báo luồng lạch nhằm đảm bảo hành trình an toàn cho hành khách và hàng hóa.

Đồng Nai: Mật phục xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, Đội Cảnh sát giao thông Đồng Phú (phụ trách Quốc lộ 14) và Đội Cảnh sát giao thông số 4 (phụ trách đường ĐT.741), thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, đã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tối 24/7 cho thấy tại các khu vực phường Bình Phước và Đồng Xoài, rất đông người dân đến ăn uống, trong đó nhiều người vẫn điều khiển xe máy, ôtô sau khi đã sử dụng rượu bia.

Tại các tuyến đường như Hồ Xuân Hương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Phan Bội Châu…, các tổ công tác tiến hành mật phục, sử dụng camera để ghi lại hành vi vi phạm.

Trong đêm đầu tiên ra quân, chỉ trong vài giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều người vi phạm ở mức độ 3 - tức mức vi phạm cao nhất.

Một số tài xế thậm chí cố tình điều khiển xe đi ngược chiều, rẽ vào các hẻm nhỏ nhằm né tránh chốt kiểm tra. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã áp dụng biện pháp bám theo, chốt chặn để buộc dừng phương tiện kiểm tra.

Nhiều trường hợp vi phạm tỏ thái độ không hợp tác, say xỉn nhưng vẫn không chịu ký vào biên bản. Tuy vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết xử lý đúng quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân.

Trung tá Phạm Quốc Cường, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, cho biết: “Việc xử lý không chỉ dừng ở khâu xử phạt mà còn nhằm thay đổi nhận thức, giúp người dân hiểu rằng nếu đã sử dụng rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện.”

Bên cạnh những vi phạm, trong đêm 24/7, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp có ý thức cao: một số người chủ động gọi xe công nghệ, gửi xe lại quán nhậu hoặc cử một người không uống rượu làm tài xế đưa cả nhóm về nhà. Những hình ảnh tích cực này được đánh giá là góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuần tra, kết hợp công khai và hóa trang để xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng./.

