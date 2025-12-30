Lùi thời gian thông xe toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

Tối 30/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phát đi thông báo điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo đó, thay vì kế hoạch đưa vào vận hành lúc 9 giờ ngày 31/12/2025 như dự kiến trước đó, toàn tuyến sẽ lùi thời điểm thông xe sang tháng 1/2026 nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ cuối cùng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau đã thực hiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 vừa qua. Theo kế hoạch ban đầu, đơn vị quản lý dự kiến sẽ đưa công trình vào khai thác chính thức từ 9 giờ 00 ngày 31/12.

Tuy nhiên, những diễn biến khách quan về thời tiết đã buộc các đơn vị liên quan phải điều chỉnh lộ trình để đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất trước khi phục vụ người dân.

Lý giải về việc điều chỉnh này, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, trong giai đoạn nước rút sau lễ thông xe kỹ thuật, khu vực triển khai dự án liên tục ghi nhận các đợt mưa lớn kéo dài.

Tình trạng thời tiết xấu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công ngoài hiện trường mà còn gây khó khăn lớn cho công tác hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Đặc biệt, dự án đang tập trung cao độ để hoàn tất các hệ thống an toàn giao thông, đây là yếu tố tiên quyết và bắt buộc để đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn cho các phương tiện khi lưu thông trên tốc độ cao.

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Với tổng chiều dài toàn tuyến lớn, dự án đi qua địa bàn nhiều tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò "mạch máu" kết nối trung tâm kinh tế Cần Thơ với vùng đất mũi Cà Mau.

Việc hoàn thành dự án không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cả khu vực miền Tây Nam Bộ.

Trong suốt quá trình triển khai, dự án đã đối mặt với không ít thách thức, từ việc thiếu hụt nguồn cát đắp nền đến những biến động về địa chất đặc thù của vùng sông nước.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt khó để đưa dự án về đích. Việc lùi thời điểm khai thác sang tháng 1/2026 được xem là một quyết định thận trọng và cần thiết, ưu tiên tính an toàn tuyệt đối và độ bền vững của công trình lên hàng đầu.

Hiện nay, trên toàn tuyến, các nhà thầu đang tận dụng tối đa những thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, hệ thống chiếu sáng và các rào chắn an toàn.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các hạng mục cuối cùng này để sớm đưa tuyến cao tốc vào sử dụng trong tháng đầu năm 2026.

Thời gian cụ thể về lễ khánh thành và thông xe chính thức sẽ được các cơ quan chức năng công bố trong các thông báo tiếp theo sau khi công trình hoàn tất mọi thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau gồm hai dự án thành phần: Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau. Tổng mức đầu tư của hai dự án này hơn 27.523 tỷ đồng; trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 10.370,74 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 17.152,65 tỷ đồng.

Toàn tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 110,87 km, đi qua địa phận thành phố Cần Thơ (64,25 km), tỉnh An Giang (17,05 km) và tỉnh Cà Mau (29,573 km).

Điểm đầu của dự án đặt tại Km15+350, giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - Quốc lộ 1 (thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 trong quy hoạch. Điểm cuối kết thúc tại Km126+223, giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình cũ, tỉnh Cà Mau).

Quy mô xây dựng trong giai đoạn phân kỳ đầu tư bao gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 24,75m.

Tốc độ thiết kế của tuyến chính đạt 100 km/h, được đầu tư đồng bộ các công trình phụ trợ như trạm thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh (ITS)./.

