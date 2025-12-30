Sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng 115.000 khách trong ngày cao điểm Tết Dương lịch

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo lượng khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2026 tăng cao và đã sẵn sàng phương án ứng phó nhờ việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay, tăng cường ứng dụng công nghệ vào điều hành hoạt động bay.

Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo sản lượng vận chuyển dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026) sẽ tăng khoảng 5-10% so với thường lệ.

Cụ thể, dự kiến ngày cao điểm nhất của dịp Tết Dương lịch (tức ngày 4/1/2026), Sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách (tăng 12,5% so với lịch bay thường lệ mùa Đông 2025) và 650 lượt chuyến bay (tăng 9%).

Trong đó, sản lượng quốc tế có thể đạt tới ngưỡng 50.000 lượt khách (cao nhất từ trước tới nay) và 330 lượt chuyến bay. Sản lượng nội địa dự kiến đạt khoảng 65.000 lượt khách và 320 lượt chuyến bay, ghi nhận mức tăng trưởng hành khách ấn tượng lên tới 14,5% so với thường lệ.

“Đây là con số khả quan, tiếp tục khẳng định sự nhộn nhịp của cửa ngõ hàng không Thủ đô ngay trong những ngày đầu năm mới 2026,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá.

Để đáp ứng mức tăng trưởng này, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã nâng cấp hạ tầng Nhà ga T2, từ ngày 15/12/202 đã chính thức đưa vào khai thác các quầy thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động, giúp nâng cao đáng kể năng lực phục vụ, giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực làm thủ tục quốc tế.

Sân bay Nội Bài tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) giúp tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ. Hệ thống thu phí không dừng (ETC) tiếp tục được vận hành trơn tru tại tất cả các làn ra/vào, giúp giải tỏa nhanh chóng các phương tiện; tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp; sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm để giải tỏa hành khách nhanh nhất. Hệ thống phát thanh tự động bằng AI, hệ thống chỉ đường và tra cứu thông tin chuyến bay tự động cũng được triển khai để cung cấp thông tin nhanh chóng, rõ ràng tới hành khách.

Sân bay lớn nhất miền Bắc này cũng phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Cảnh sát giao thông để đảm bảo tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực sân đỗ ô tô đến các sảnh nhà ga, đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ.

Để đảm bảo hành trình suôn sẻ trong dịp cao điểm đầu năm, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến, sử dụng các hình thức check-in online như: sinh trắc học trên nền tảng VNeID, lấy nhận diện sinh trắc khuôn mặt tại quầy, hoặc checkin qua website của hãng, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk check-in tại sân bay để tiết kiệm thời gian xếp hàng.

Hành khách đi chuyến bay quốc tế nên có mặt trước 3 tiếng, chuyến bay nội địa trước 2 tiếng so với giờ khởi hành; chuẩn bị giấy tờ và hành lý kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu) đảm bảo còn hạn sử dụng; chuẩn bị hành lý đúng quy định về kích thước và trọng lượng của hãng hàng không.

Để giảm áp lực lên nhà ga và sân đỗ ôtô, Sân bay Nội Bài khuyến khích hành khách hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng.

“Dịp Tết Dương lịch 2026, lượng khách dự báo tăng cao tuy nhiên Sân bay Nội Bài đã sẵn sàng phương án ứng phó nhờ việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay, tăng cường ứng dụng công nghệ vào điều hành hoạt động bay, đồng thời cơ sở hạ tầng tại cả hai nhà ga được cải thiện, mở rộng, đón đầu được xu hướng tăng trưởng. Cảng sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất để đảm bảo mang lại những chuyến bay khởi đầu năm mới thuận lợi và nhiều niềm vui cho hành khách,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định./.

