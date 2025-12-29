Hà Nội kiểm tra doanh nghiệp vận tải có phương tiện gặp tai nạn ở Lào Cai

Ngày 29/12, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong, một số người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng xảy ra trên địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra, xác minh ban đầu cho thấy, phương tiện gặp tai nạn mang biển kiểm soát 29B- 614.06 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Đức Linh Anh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Đức Linh Anh có địa chỉ tại số 4, ngách 12/14, phố Lương Khánh Thiện, thành phố Hà Nội. Phương tiện gặp tai nạn mang biển kiểm soát 29B- 614.06 được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu “Xe hợp đồng.”

Đáng chú ý, để xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Đức Linh Anh trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Đức Linh Anh.

Kết quả kiểm tra báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 8/1/2026. Cùng đó, Phòng Quản lý vận tải cử cán bộ tham gia kiểm tra, xác minh và cung cấp hồ sơ, dữ liệu quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Đức Linh Anh; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 12/1/2026.

Trước đó, vào hồi 7 giờ 40 phút ngày 27/12 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km35 đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai do xe ôtô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, bị thương một số người.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng ra Công điện số 245/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn./.

