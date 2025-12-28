Chiều 28/12, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai tại Bắc Ninh.

Đoàn đến thăm, chia sẻ, động viên gia đình chị Phan Trung Anh (sinh năm 1995) ở ngõ 14, đường Võ Thị Sáu, phường Bắc Giang (Bắc Ninh).

Chị Phan Trung Anh là giáo viên một trường mầm non dân lập tại phường Bắc Giang và là một trong số 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12 tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khi xe ôtô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật.

Cùng trên chuyến xe còn có chị Phan Phương Thảo (sinh năm 2006), sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, em ruột của chị Phan Trung Anh.

Sau tai nạn, chị Thảo bị chấn thương sọ não, gãy tay… được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân; động viên gia đình phối hợp với bệnh viện và các y, bác sỹ để điều trị cho chị Phan Phương Thảo.

Đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ góp phần giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12 tại địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại km35 đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ.

Xe ôtô mang biển kiểm soát 29B-614.06 chở khách đi làm công tác thiện nguyện đã bị lật xe, làm 9 người tử vong, một số người bị thương./.

