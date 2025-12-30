Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam lái máy múc và chủ xe trong vụ tai nạn ở Tam Nông

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1998, trú khu Hà Bạc, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (sinh năm 1993, trú khu 7 Dân Quyền, xã Tam Nông) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ 28 phút ngày 28/12/2025, tại Km 70+50 Quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy múc chuyên dùng (không có biển kiểm soát) do Vũ Văn Nguyên điều khiển theo hướng từ thành phố Hà Nội đi Phú Thọ và xe môtô biển kiểm soát 19N1-012.84 do chị P.H.T (sinh năm 2006, trú xã Tam Nông) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị P.H.T bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 82%; xe môtô bị hư hỏng nặng.

Quá trình điều tra xác định, trước khi xảy ra tai nạn, Nguyên và Long - chủ cơ sở thu mua phế liệu (Nguyên là người làm thuê) - đã dự bữa ăn tại nhà người thân. Tại đây, Nguyên có sử dụng rượu bia, Long không uống. Sau đó, cả hai quay về xưởng phế liệu của Long.

Tại xưởng, Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng để bốc xếp hàng hóa. Sau khi bốc hàng xong, Long đã chỉ đạo Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng đến xưởng sửa chữa ô ô Tuấn Tú, thuộc khu 7 Hưng Hóa, xã Tam Nông để bơm mỡ.

Mặc dù không có giấy phép lái xe, không có chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã sử dụng rượu bia, Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long. Khi còn cách xưởng sửa chữa khoảng hơn 10m, do không giảm tốc độ, không chú ý quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi ngược chiều, phần đầu xe máy múc đã đâm vào xe môtô do chị P.H.T điều khiển.

Sau va chạm, xe máy múc tiếp tục đẩy xe môtô về phía xưởng sửa chữa và va chạm với thùng xe ôtô đầu kéo đang sửa chữa tại đây rồi mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, Nguyên đã rời khỏi hiện trường.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia; các tổ chức, cá nhân không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng./.

