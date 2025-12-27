Vùng Cảnh sát biển 3 bắt nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ xuất xứ

Ngày 27/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra và kiểm soát trên biển, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển cát trái phép và một vụ vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, hồi 8 giờ ngày 25/12, tại khu vực biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện sà lan mang số hiệu BN 1301 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 5 thuyền viên, do ông Vũ Văn Sử (sinh năm 1975, trú tại thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu, ông Sử cho biết phương tiện đang chở khoảng 458m3 cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đến 10 giờ cùng ngày, tại khu vực biển nói trên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra sà lan số hiệu HD 3044 do ông Bùi Văn Hải (sinh năm 1976, trú tại Kinh Môn, Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu, ông Hải cho biết phương tiện đang vận chuyển khoảng 490m3 cát nhưng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Tổ giám định tiến hành giám định tang vật trên tàu cá KG 8794 TS. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, trên vùng biển phía Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra tàu cá KG 8794 TS do ông Lê Văn Hồng (sinh năm 1974, trú tại tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển 11.500 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải phương tiện về bờ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Ngãi: Tạm giữ hơn 3.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc Trong hai ngày 10 và 12/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ hơn 3.000 lít dầu Diesel (DO) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.