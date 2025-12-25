Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản tội lừa dối khách hàng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d, Bộ luật Hình sự.

Trước đó tháng 8/2023, vụ án này đã từng được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử với tổng số bị hại là 488 khách hàng. Sau đó, Tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung. Trong bản cáo trạng mới lần này, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định số bị hại là 504 khách hàng, tăng 16 người so với lần xét xử trước đó.

Cùng bị truy tố với bị can Lê Thanh Thản trong vụ án này còn có 5 bị can khác, gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008).

Tuy nhiên sau đó, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng (bị vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt).

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành. Từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, đối với Khối nhà cao tầng, bị can Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị can Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 504 căn hộ cho 504 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền là hơn 496 tỷ đồng. Số tiền này được xác định là thiệt hại của 504 khách hàng.

Mặt khác, Viện Kiểm sát đánh giá Công ty Bemes do bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đầu tư xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng) điều hành có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... để tạo lập các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Mặc dù sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng là Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông là Nguyễn Văn Năm, Vương Đăng Quân đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật. Hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 504 khách hàng mua 504 căn hộ với số tiền là 496 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án còn có ông Mai Quang Bài (sinh năm 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Mai Quang Bài./.

