Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng

Ngày 4/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Phạm Quang Linh (Thành viên Hội đồng quản trị công ty, tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng."

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật công ty), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Thành viên Hội đồng quản trị công ty) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội “Lừa dối khách hàng.”

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra cho thấy thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies, sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất, là hàng giả. Cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo trên, trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật./.

Quang Linh Vlogs bị bắt, các thành viên 'Team châu Phi' giờ ra sao? Sau khi Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam vào đầu tháng 4/2025 với cáo buộc sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, các thành viên Team châu Phi tiếp tục thu hút sự chú ý từ công chúng.