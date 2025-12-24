An Giang: Khởi tố đối tượng đâm chết người trong vụ xô xát trên tàu cá

Chiều 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 2009, trú tại ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang) để điều tra về tội danh "giết người," xảy ra ngày 13/12 tại vùng biển Tây Nam.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đối tượng Phạm Nguyễn Hoài Thanh và ông Đặng Quốc Phong (sinh năm 1973, cư trú xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng) cùng 9 người khác là thuyền viên của tàu cá do ông Trần Văn Vân (sinh năm 1975, cư trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu cá đang hoạt động và neo đậu tại vùng biển Việt Nam.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/12, trong quá trình lao động trên tàu, giữa Thanh và ông Phong xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Thanh nhặt một cây dao cán vàng (loại dao Thái Lan) đâm vào chân ông Phong gây thương tích nặng và mất nhiều máu. Phát hiện sự việc, các thuyền viên trên tàu can ngăn, sơ cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên do điều kiện y tế trên tàu hạn chế, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Phong tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, tàu đánh cá đã đưa Phạm Nguyễn Hoài Thanh cùng thi thể ông Phong đến cơ quan chức năng trình báo sự việc

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

