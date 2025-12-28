Gia Lai: Giải cứu một sinh viên bị bắt cóc online, đòi chuyển 300 triệu đồng

Ngày 28/12, Công an phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giải cứu an toàn 1 sinh viên bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý bằng thủ đoạn “bắt cóc online.”

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/12, Công an phường Bình Định nhận được tin báo từ người nhà của nạn nhân T.M. (sinh năm 2007, hiện là sinh viên một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị “bắt cóc online," yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.

Ngay sau khi xác minh, lực lượng công an xác định M. đang ở một nhà nghỉ tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tối cùng ngày, Công an phường Bình Định đã liên hệ công an địa phương đến nhà nghỉ nơi M. đang thuê phòng và giải thích cho anh việc bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, tự nhốt mình ở nhà nghỉ.

Qua làm việc, anh M. cho biết ngày 25/12, anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là shipper gọi điện thông báo có đơn hàng. Sau đó, 1 đối tượng gọi video Zalo, mặc trang phục công an tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội cho biết vừa bắt được shipper buôn bán ma túy, có gói hàng đựng ma túy được giao đến cho anh M.

Các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch, cắt liên lạc với gia đình đồng thời yêu cầu anh M. tự di chuyển đến nhà nghỉ để tiện làm việc với cơ quan công an.

Khi nạn nhân chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu anh M. gọi về gia đình để yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, lấy lý do là cần tiền do trúng tuyển khóa ngắn hạn đi du học Nhật Bản.

Tuy nhiên, bà N.T.X. (mẹ của T.M, trú phường Bình Định) thấy nghi ngờ giống với kịch bản mà đã được bọn lừa đảo thường hay sử dụng và đã được chính công an phường Bình Định tuyên truyền trước đó. Bà X lập tức báo với cơ quan chức năng. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn một cách kịp thời.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy nhanh chóng trình báo để cơ quan công an kịp thời điều tra, xử lý, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng./.

