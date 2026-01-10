Băng giá phủ trắng khắp đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương đẹp như tiên cảnh

Sáng nay (10/1), đỉnh Fansipan phủ trắng bởi băng giá và mây trời. Nhiệt độ được ghi nhận ở mức 0 độ C. Đây là lần thứ hai băng giá xuất hiện tại nóc nhà Đông Dương, lượng băng của lần sau dày hơn lần trước.

Từ trên cáp treo ngắm nhìn toàn cảnh, những tinh thể băng lấp lánh bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

Đỉnh Fansipan tại tỉnh Lào Cai.

Tại thời điểm 10 giờ sáng nay, trời trong xanh, nắng nhẹ và biển mây trắng bồng bềnh mở ra khung cảnh hiếm gặp, khiến nhiều du khách không giấu được sự thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên giao mùa này.

Trước đó, ngày 18/12/2025, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan.

Băng giá phủ kín trên từng cành cây.

Từ tháng 12, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng tuyết phủ dày, có những lúc nhiệt độ xuống tới -5 độ C.

Thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương tự với những năm tuyết phủ dày như 2019, 2021, khi băng phủ, tuyết rơi nhỏ rồi rơi nhiều và thường xuyên hơn và phủ dày hẳn.

Từ tháng 12, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng tuyết phủ dày.

Nhận định về xu thế khí tượng trong tháng 1/2026, chuyên gia Trần Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), cho biết không khí lạnh có xu hướng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí hậu trên, trong tháng 1 này có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ - như băng giá ở đỉnh Fansipan.

Tại đỉnh Fansipan, có những thời điểm nhiệt độ xuống tới -5 độ C.

Chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 3/2026, không khí lạnh và rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

“Do đó, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại gây ra nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá,” ông Hòa khuyến cáo./.

