Môi trường

Băng giá phủ trắng khắp đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương đẹp như tiên cảnh

Sáng 10/1, đỉnh Fansipan phủ trắng bởi băng giá. Từ trên cáp treo ngắm nhìn toàn cảnh, những tinh thể băng lấp lánh bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

Hùng Võ
Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan.
Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan.

Sáng nay (10/1), đỉnh Fansipan phủ trắng bởi băng giá và mây trời. Nhiệt độ được ghi nhận ở mức 0 độ C. Đây là lần thứ hai băng giá xuất hiện tại nóc nhà Đông Dương, lượng băng của lần sau dày hơn lần trước.

Từ trên cáp treo ngắm nhìn toàn cảnh, những tinh thể băng lấp lánh bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

bang-gia-phu-trang-dinh-fansipan-5.jpg
Đỉnh Fansipan tại tỉnh Lào Cai.

Tại thời điểm 10 giờ sáng nay, trời trong xanh, nắng nhẹ và biển mây trắng bồng bềnh mở ra khung cảnh hiếm gặp, khiến nhiều du khách không giấu được sự thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên giao mùa này.

Trước đó, ngày 18/12/2025, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan.

bang-gia-phu-trang-dinh-fansipan-3.jpg
Băng giá phủ kín trên từng cành cây.

Từ tháng 12, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng tuyết phủ dày, có những lúc nhiệt độ xuống tới -5 độ C.

Thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương tự với những năm tuyết phủ dày như 2019, 2021, khi băng phủ, tuyết rơi nhỏ rồi rơi nhiều và thường xuyên hơn và phủ dày hẳn.

bang-gia-phu-trang-dinh-fansipan.jpg
Từ tháng 12, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng tuyết phủ dày.

Nhận định về xu thế khí tượng trong tháng 1/2026, chuyên gia Trần Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), cho biết không khí lạnh có xu hướng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí hậu trên, trong tháng 1 này có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ - như băng giá ở đỉnh Fansipan.

bang-gia-phu-trang-dinh-fansipan-7.jpg
Tại đỉnh Fansipan, có những thời điểm nhiệt độ xuống tới -5 độ C.

Chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 3/2026, không khí lạnh và rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

“Do đó, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại gây ra nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá,” ông Hòa khuyến cáo./.

(Vietnam+)
#Băng giá #Fansipan #xuất hiện băng giá #tinh thể băng #tuyết #khí hậu #đỉnh núi #du lịch #thời tiết #trải nghiệm #mùa Đông #khí tượng thủy văn #dự báo thời tiết Lào Cai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Xuất hiện băng giá tại miền Tây Nghệ An

Xuất hiện băng giá tại miền Tây Nghệ An

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) giảm sâu, xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới âm 5°C, xuất hiện băng giá.

Tin cùng chuyên mục

Tuyết rơi phủ kín mọi con đường. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bão tuyết lịch sử tại Moskva

Trận tuyết rơi trong hai ngày 8 và 9/1 có thể lặp lại kỷ lục của 70 năm trước từ năm 1920 và 1956, khi tuyết rơi dày tới 46 cm tại Moskva.