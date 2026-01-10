Thời tiết ngày 10/1: Nhiều khu vực trong cả nước rét về sáng sớm và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/1, nhiều khu vực trong cả nước trời rét về sáng sớm và đêm, có nơi rét đậm, vùng núi cao Bắc Bộ tiếp tục đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 10/1:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 7-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, phía Nam 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng và đêm trời rét.. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng miền Đông 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Trước tình hình rét, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 10/1, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 11/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-4m.Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện đặc khu Phú Quý có gió giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9./.

