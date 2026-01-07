Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sau sự cố sạt lở bờ sông đê hữu Lô

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn km36-km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và đời sống người dân.

Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được giao làm chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện dự án. Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Dân Chủ với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyến đê hữu Lô, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, bảo vệ nhà ở, tính mạng người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực. Phương án khắc phục là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời, tạo cơ phản áp chống sạt lở, với tổng chiều dài xử lý khoảng 200m.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh; trong đó có 7 tỷ đồng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ. Công trình được triển khai theo trình tự, thủ tục của dự án đầu tư công khẩn cấp và thực hiện thiết kế xây dựng theo trình tự một bước, nhằm rút ngắn thời gian và bảo đảm hiệu quả ứng phó thiên tai. Thời gian thi công xây dựng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Sau khi công trình hoàn thành, Ủy ban Nhân dân xã Dân Chủ sẽ tiếp nhận, quản lý và khai thác theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý, nội dung báo cáo và đề xuất Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với sự cố nêu trên; tiếp tục kiểm tra, rà soát và căn cứ diễn biến, mức độ ảnh hưởng đối với các đối tượng cần bảo vệ, quyết định phạm vi, quy mô xây dựng công trình đầu tư công khẩn cấp; chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp tình huống khẩn cấp theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định khác liên quan; khẩn trương chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện hành; tổ chức thực hiện theo đúng quy định về công trình khẩn cấp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư, xây dựng để tổ chức thực hiện dự án khẩn cấp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm về quyết định đưa ra; tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định khác liên quan.

Ủy ban Nhân dân xã Dân Chủ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định; chịu trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (nếu có) để bảo đảm tiến độ thi công xây dựng công trình khẩn cấp; tiếp nhận và quản lý công trình sau khi công trình hoàn thành theo quy định.

Cùng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; thông tin cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để Nhân dân và các tổ chức, cá nhân biết, chủ động phòng tránh.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ. Tình trạng sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800 m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Nguyên nhân sạt lở được xác định do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài từ năm 2024 đến nay, cùng tác động của bão số 10 và việc xả lũ các hồ chứa thượng nguồn sông Lô./.

