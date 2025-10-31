Phú Thọ: Yêu cầu khắc phục xong hư hỏng cầu Sông Lô trước mùa mưa năm 2026

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng), hoàn thành trước mùa mưa năm 2026, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân như thiết kế ban đầu.

Cầu Sông Lô, bắc qua sông Lô thuộc xã Đoan Hùng, được đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Theo kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ-Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu xuất hiện một số hư hỏng cục bộ.

Đến tháng 10/2025, sau ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11, kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động lưu thông qua cầu từ ngày 27/10/2025, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị tư vấn chuyên ngành kiểm định, đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương kiểm định kết cấu móng cầu, báo cáo phương án khắc phục đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ nhanh chóng khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Dự kiến sáng 3/11/2025, tỉnh sẽ ra thông báo chính thức về việc cho phép hoặc tạm cấm lưu thông qua cầu.

Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng được giao phối hợp phân luồng giao thông hợp lý, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ và tổ chức bến khách ngang sông phục vụ người dân.

Phương tiện sử dụng là tàu vỏ thép có sức chở từ 30 người và 20 xe máy trở lên, đảm bảo đúng quy định an toàn đường thủy.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để duy trì hoạt động bến đò trong thời gian cầu ngừng lưu thông. Các cơ quan truyền thông trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận, tránh thông tin sai lệch gây hoang mang trong Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô phải được hoàn thành trước mùa mưa năm 2026, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông./.

Xây dựng phương án đưa người dân qua sông để khắc phục sự cố cầu sông Lô Việc cầu Sông Lô xuống cấp dẫn đến việc cấm cầu đã ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh của người dân hai bên sông.