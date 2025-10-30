Xây dựng phương án đưa người dân qua sông để khắc phục sự cố cầu sông Lô

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng, Phú Thọ, việc cầu Sông Lô xuống cấp dẫn đến việc cấm cầu đã ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh của người dân hai bên sông.

Cùng với đó, các hướng phân luồng hiện tại khiến các học sinh đến trường hàng ngày với quãng đường hơn 40km (nếu qua cầu quãng đường chỉ khoảng 3km).

Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng đã khẩn trương phối hợp với Hợp tác xã vận tải thủy Đoan Hùng xây dựng phương án hoạt động bến khách ngang sông tạm thời, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn áo phao, phao cứu sinh, đèn chiếu sáng, biển báo hướng dẫn, còi báo động, bình chữa cháy, dụng cụ cứu hộ…

Dự kiến, bến phà sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 31/10/2025.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ của cầu sông Lô cũng như chất lượng của công trình. Trước mắt, sẽ mời các chuyên gia về cầu đường làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi để khắc phục sự cố.

Ngay sau khi phát hiện sự cố hư hỏng cọc khoan nhồi trụ cầu Sông Lô, mới đây Sở Xây dựng Phú Thọ đã lập tức vào cuộc, chỉ đạo tạm dừng lưu thông và mời đơn vị tư vấn độc lập kiểm định chất lượng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, tại chân trụ T3 cầu Sông Lô, phần cọc khoan lộ ra lõi đất và cốt thép gỉ sét và rất khác biệt với phần cọc của trụ khác. Nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đối với người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Cầu sông Lô được được khởi công xây dựng từ năm 2010, đến năm 2015 công trình được khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng. Cầu có chiều dài 517,8m, mặt cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m.

Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bêtông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bêtông cốt thép dự ứng lực.

Từ nhiều năm nay, cây cầu này đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đã phải tạm dừng lưu thông. Đặc biệt, do tình trạng sói lở dòng sông, đã khiến phần đế móng trụ cầu ở giữa sông bị hư hỏng nặng. Trước đó, không lâu, cầu Đoan Hùng cũ cũng vừa được sửa chữa với số tiền 18 tỷ đồng.

Đây cũng là là cây cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, cầu Đoan Hùng đảm bảo lưu thông liên tỉnh Hà Giang cũ-Tuyên Quang với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ theo Quốc lộ 2. Dù đã được sửa chữa, nhưng do thân cầu, trụ cầu đã được làm lâu năm, xuống cấp nghiêm trọng./.

Sự cố hỏng trụ T3 cầu Sông Lô, Phú Thọ cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại Mới đây, các ngành chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ phát hiện sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô bắc qua Sông Lô, đoạn chảy qua địa bàn xã Đoan Hùng.