Giá rét bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu, đã có 6 người thiệt mạng

Giá rét đã bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong ngày 6/1 với tuyết rơi dày khiến hàng trăm chuyến bay tại Hà Lan bị hủy và ít nhất 5 người ở Pháp thiệt mạng.



Tất cả các dịch vụ đường sắt nội địa ở Hà Lan phải tạm ngừng hoạt động vào sáng sớm cùng ngày, sau khi một sự cố công nghệ thông tin làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn trên toàn mạng lưới đường sắt của nước này.

Các chuyến tàu chỉ bắt đầu hoạt động trở lại tại một số khu vực từ sau 9h theo giờ GMT (tức 16h cùng ngày theo giờ Việt Nam) nhưng một số vấn đề vẫn tiếp diễn ở khu vực xung quanh Amsterdam, một điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Lan.



Các chuyến tàu cao tốc Eurostar từ Amsterdam đến Paris (Pháp) cũng đã bị hủy hoặc hoãn. Tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, hơn 400 chuyến bay bị hủy khi thời tiết mùa Đông làm tê liệt giao thông tại một trong những trung tâm trung chuyển chính của châu Âu trong ngày thứ 5 liên tiếp. Theo Viện Khí tượng Hà Lan, dự kiến tuyết sẽ tiếp tục rơi trong ngày 7/1.



Trong khi đó, tại Đức, nhiệt độ giảm xuống dưới -10 độ C ở khu vực phía Nam và phía Đông đất nước trong sáng 6/1. Phần lớn các khu vực trên cả nước Pháp bị bao phủ bởi tuyết, bao gồm cả các vùng gần Biển Bắc, nơi những lớp tuyết dày vốn đã trở nên ngày càng hiếm gặp.

Các nhà khí tượng học dự báo một cơn bão sẽ đổ bộ Đức vào ngày 9/1 tới, với tuyết rơi dày ở khu vực phía Bắc và phía Đông nước này.



Tại Pháp, đợt lạnh kéo dài đã khiến nhiệt độ duy trì ở mức âm trong suốt đêm qua sau khi tuyết rơi khắp vùng Paris và nhiều khu vực rộng lớn trong ngày 5/1.

Có 6 sân bay nhỏ ở miền Tây và miền Bắc nước Pháp phải đóng cửa, nhưng không có dự báo về việc hủy chuyến tại 2 sân bay chính ở Paris.



Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot kêu gọi người dân hạn chế tối đa đi lại trên đường và nếu có thể thì làm việc tại nhà, do việc tuyết tan rồi sau đó đóng băng qua đêm khiến đường sá trở nên nguy hiểm.



Theo truyền thông Pháp, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến điều kiện thời tiết giá lạnh kể từ ngày 5/1. Ở thủ đô Paris, dịch vụ xe buýt rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi nối lại hoạt động.



Còn tại Anh, Văn phòng Khí tượng cho biết những nguy hiểm do thời tiết mùa Đông có thể kéo dài suốt cả tuần ở hầu hết các vùng trên cả nước. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo màu hổ phách, mức độ nghiêm trọng thứ 2 sau màu đỏ, về tình hình tuyết rơi ở trung tâm Scotland.



Tuyết rơi dày và mưa lớn cũng gây thiệt hại nghiêm trọng trên khắp khu vực Tây Balkan trong tuần này khi đường sá bị phong tỏa, mất điện và lũ lụt. Một phụ nữ ở thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina đã thiệt mạng hôm 5/1 do bị cây đổ vì tuyết quá nặng./.

