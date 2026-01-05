Dự báo thời tiết ngày 5/1: Không khí lạnh tăng cường ở Đông Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Cụ thể, từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày và đêm 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 10-13 độ C; vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Vùng trên biển gần sáng 6/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-3,0m.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3,0-6,0m.

Đặc biệt, từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối. Rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong cả nước như sau:

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C. Có mưa vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 23 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Vùng Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C; vùng núi 15-17 độ C, có mưa rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Từ Thanh Hóa đến Huế Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, phía Nam có 27-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

