Thời tiết đêm 4, ngày 5/1: Vùng núi Bắc Bộ đề phòng rét đậm, rét hại và băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm 4 và ngày 5/1/2026, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ C. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 22 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió nhẹ. Thời tiết rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-7 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng vùng núi và trung du 15-18 độ C. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm; ngày 5/1 rét đậm, có nơi rét hại; nguy cơ băng giá tại vùng núi cao.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi 27-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ 15-17 độ C.

Trên đất liền, khoảng ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4 đến ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 10-13 độ C; vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 4 đến ngày 5/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C.

Trên biển, gần sáng 6/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2,0-3,0m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, Giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3,0-6,0m.

Từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối. Rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng.

Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; ngập úng đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Từ đêm 4 và ngày 5/1, dự báo Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m.

Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 5/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng cao 2,0-3,0m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m.

Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn./.

