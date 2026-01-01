Thời tiết ngày đầu Năm mới 2026: Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/1/2026, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiều nơi có mưa, trong khi các khu vực phía Nam ngày nắng, thời tiết tương đối ổn định.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 20-22 độ C; trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 20-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm trời chuyển rét. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 18-20 độ C; cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Tại Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ổn định với mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Ngày 1/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Do đó, ngày 1/1, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 1/1, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 1/1 trời chuyển rét. Từ tối và đêm 1/1, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi; từ đêm 1/1/2026, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ C.

Diễn biến thời tiết trên biển ngày 1/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông, bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2-3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/1, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7./.

