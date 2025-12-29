Thời tiết đêm 29 ngày 30/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 29 và ngày 30/12, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, miền Bắc duy trì trạng thái rét, trong khi các khu vực phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; Trung Bộ có mưa rải rác.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa, mưa rào vài nơi; phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất khu vực miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 31/12/2025-4/1/2026), không khí lạnh ảnh hưởng sẽ khiến Bắc Bộ rét đậm.

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau:

Khu vực Bắc Bộ

- Từ ngày 31/12/2025-1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31/12/2025-1/0/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; riêng khu vực Đông Bắc ngày 1/1/2026 từ 19-22 độ C; thấp nhất từ 14-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

- Từ ngày 2-4/1/2026 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi, trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; thấp nhất 12-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày 31/12/2025-1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C; thấp nhất 17-20 độ C.

- Từ ngày 2-4/1/2026, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C; thấp nhất 14-18 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày 31/12/2025-1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C.

- Từ ngày 2-4/1/2026, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C; thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22–24 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Từ 31/12/2025-4/1/2026 ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 15-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nam Bộ

- Từ 31/12/2025-4/1/2026 ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất miền Đông 21-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C./.

