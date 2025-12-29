Hỗ trợ Quảng Trị 8 tỷ đồng để khắc phục sạt lở tại Khe Sanh

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2810/QĐ-TTg hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đối với Dự án sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị (Dự án).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất; về đối tượng sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Hoàn thành Dự án trước ngày 31/12/2025. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện Dự án đúng quy định, bảo đảm thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2025; quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; báo cáo kết quả sử dụng kinh phí được hỗ trợ về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 16-17/11, đợt mưa lớn bất thường đã gây sụt trượt nghiêm trọng dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực bị sạt lở kéo dài khoảng 170m, rộng 30m, sâu 15m, với hơn 5.000m² đất bị phá hủy. Sự cố làm hư hỏng phần sau của 2 căn nhà và đe dọa an toàn 10 căn còn lại. Các nhà dân đều là công trình kiên cố 2-4 tầng.

Ngay sau sự cố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan khắc phục sự cố trên.

Vào ngày 15/12/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức Lễ khởi công Dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án huy động khoảng 260 nhân lực cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới các loại, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp,” làm việc ngày đêm.

Công trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phòng ngừa sạt lở tuyến đường Hùng Vương. Công trình được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu triển khai thần tốc, không để gián đoạn nhằm sớm tạo điều kiện cho người dân sửa chữa nhà ở và ổn định cuộc sống./.

Quảng Trị: Khởi công công trình chống sụt trượt tại xã Khe Sanh Việc khởi công công trình là hành động cụ thể của tỉnh Quảng Trị trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.