Đồng Tháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2026

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2026 tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 8%-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 93,5-94 triệu đồng, đồng thời thành lập mới 3.000 doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc (Cao Lãnh-An Hữu, Mỹ An-Cao Lãnh) và hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp. Đây là "mạch máu" để đánh thức tiềm năng của không gian kinh tế mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Đồng Tháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, gồm nông nghiệp, công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Cụ thể, tỉnh kiên định chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Địa phương đẩy mạnh nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn; thực hiện hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao; tập trung phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, Đồng Tháp ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ và năng lượng tái tạo. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án tại Khu công nghiệp Tân Phước, Bình Đông, Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp… đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới.

Đối với lĩnh vực thương mại- dịch vụ, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế du lịch sinh thái, văn hóa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thực sự.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho hay xác định doanh nghiệp là động lực, là trái tim của nền kinh tế, tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, PAPI; xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ. Đồng Tháp phấn đấu năm 2026, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt 93,3-94,5 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn" về đất đai, quy hoạch để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 23.776 tỷ đồng.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại khu vực nút giao An Thái Trung (Đồng Tháp) hiện có 4 làn xe. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đối với đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác định đây là "vốn mồi" dẫn dắt đầu tư tư. Tỉnh sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân; chủ động điều phối nguồn vật liệu xây dựng; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, năm 2025, trong bối cảnh phải thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, vừa thúc đẩy tăng trưởng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh để điều hành với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Qua đó, bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu chủ yếu và có nhiều điểm sáng.

Cụ thể, tăng trưởng khu vực nông-lâm-thủy sản đạt 5,01%, vượt kế hoạch 4%, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng gần 11%, trong đó công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo đang trở thành động lực dẫn dắt mới.

Đáng chú ý, điểm sáng nhất trong năm 2025 của tỉnh chính là hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 9,208 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, chứng minh năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh khi tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do. Đi đôi với sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 22.199 tỷ đồng, vượt dự toán được giao.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của tỉnh sau sáp nhập tiếp tục được củng cố mạnh mẽ. Trong năm 2025, tỉnh có 2.730 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt xa kế hoạch (kế hoạch là 1.800 doanh nghiệp).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 85.515 tỷ đồng, đạt mục tiêu đề ra (kế hoạch 85.500 tỷ đồng). Điều này đang mở ra nhiều cơ hội mới từ không gian phát triển rộng lớn hơn cho Đồng Tháp trong thời gian tới./.

Kinh tế Việt Nam trước cơ hội tăng trưởng hai con số Theo các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng GDP năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 là tiền đề quan trọng để Việt Nam thiết lập mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.