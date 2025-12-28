Ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê: 80 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngày 28/12, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê (31/12/1945-31/12/2025).

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là dịp để cùng ôn lại hành trình 80 năm vẻ vang, đầy tự hào, để tri ân công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê trong suốt 80 năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, dù trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với mỗi tên gọi khác nhau và chức năng, nhiệm vụ có những thay đổi, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay hợp nhất với Bộ Tài chính) luôn tự hào giữ vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược; triển khai nhiều cải cách, đột phá, đóng góp đặc biệt quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phó Thủ tướng khẳng định những đóng góp to lớn này luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Kể từ khi đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới 40 năm trước và đặc biệt là trong những năm gần đây, nhất là từ sau đại dịch COVID-19 và biến động địa chính trị toàn cầu, dấu ấn ấy càng mạnh mẽ hơn nữa.

Không chỉ tiên phong trong tham mưu, đề xuất các giải pháp đưa nền kinh tế luôn ổn định, không bị đứt gãy, nhanh chóng vượt qua các thách thức, phục hồi và phát triển, ngành còn đi đầu trong cải cách, chủ động nghiên cứu, đề xuất để kiến tạo mô hình phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, nhằm đưa đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong cuộc chơi toàn cầu.

Toàn cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê.(Ảnh: VGP)

Nổi bật như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho các địa phương, đặc biệt là các vùng kinh tế, các cực tăng trưởng lớn của đất nước...

Phó Thủ tướng cho rằng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê không những thích ứng tốt với sự thay đổi trong tổ chức bộ máy, mà ở vị trí mới, vẫn tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đổi mới.

Từ đó, có những đóng góp to lớn trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các thể chế, chính sách mới, cũng như trong tham gia giải quyết các bài toán mang tính chiến lược cho sự phát triển của nền kinh tế, của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu với Đảng, Nhà nước về tổng kết 40 năm Đổi mới; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách đột phá, khả thi, hiệu quả nhằm cụ thể hóa tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng về kỷ nguyên mới thể hiện cụ thể trong nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngành theo dõi sát, nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và thống kê để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; góp phần quan trọng khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; thể hiện bản lĩnh, sự kiên định trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là những luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất đóng góp vào tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân-một trong bộ tứ trụ cột cho sự phát triển đột phá của nền kinh tế.

Đây là một Nghị quyết rất đặc biệt bởi triển khai trong một thời gian rất ngắn, nhưng lại chạm đến được những vấn đề cốt lõi nhất của khu vực kinh tế tư nhân, được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đánh giá rất cao.

Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, bán dẫn, AI, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phát triển các mô hình kinh tế mới, các ngành, lĩnh vực mới, tạo động lực tăng trưởng mới; đi tắt đón đầu cùng xu thế phát triển của thế giới, triển khai hiệu quả các đề án trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do tại một số địa phương; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn…

Phó Thủ tướng cho rằng hơn lúc nào hết, cần đặt ra các khát vọng lớn, mục tiêu lớn lao hơn. Để hiện thực hóa khát vọng này, các yêu cầu mới trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội sẽ được đặt ra ở tầm cao hơn. Do đó, nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. ( Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, với tư duy đổi mới, sáng tạo, với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết đã được hun đúc và kế thừa từ lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê trong suốt 80 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu những quyết sách quan trọng để giúp đất nước khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nắm bắt, tận dụng hiệu quả được các cơ hội. Từ đó, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng./.

Thúc đẩy phát triển bền vững bằng dữ liệu và số liệu thống kê chất lượng Khi các nhà thống kê hiểu được ngôn ngữ chuyên ngành và diễn giải bằng con số, dữ liệu mới có thể bao phủ mọi hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự xã hội của cả nước.