Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu địa phương

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Viện Nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun, Hàn Quốc, do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thẩm định đạo đức Quốc hội của Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm Việt Nam.

Hoan nghênh Giáo sư Kim Hak-Min và Đoàn công tác thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự quan tâm và những đóng góp của Giáo sư về tư vấn chính sách và hợp tác kinh tế địa phương của hai nước trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu trong hợp tác song phương với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, nhất là kể từ sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022.

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, vị trí số 2 về hợp tác phát triển, du lịch và vị trí số 3 về hợp tác thương mại và lao động.

Hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng mở rộng. Hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc cũng đã có những đóng góp quan trọng trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp đó.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ khóa XV với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử; hoàn thành khối lượng lập pháp lớn nhất từ trước tới nay. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu phát phát triển mới của đất nước và thông qua nhiều đạo luật quan trọng, tạo nền tảng cho động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh của các đối tác nước ngoài, trong đó có các cơ quan nghiên cứu cũng như cộng đồng doanh nghiệp tới từ Hàn Quốc; cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để phía Hàn Quốc triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.

Cảm ơn những chia sẻ của Giáo sư và các thành viên trong Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Giáo sư Kim Hak-Min sẽ tiếp tục là cầu nối, thúc đẩy các địa phương của Hàn Quốc tới trao đổi, hợp tác với các địa phương của Việt Nam và dự Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc tổ chức tại tỉnh Đồng Nai đầu năm 2026.

Cùng với đó, thúc đẩy các doanh nghiệp các địa phương Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như: Khoa học công nghệ, phát triển các khu đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp đoàn, Giáo sư Kim Hak-Min khẳng định, Việt Nam đang vươn mình, trở thành một trong những quốc gia năng động và đáng tin cậy ở khu vực châu Á, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội.

Với mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của hai quốc gia, Giáo sư Kim Hak-Min cho rằng, cuộc gặp gỡ không chỉ là sự kết nối giữa Việt Nam-Hàn Quốc mà còn là cuộc gặp gỡ của tương lai, tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, chia sẻ các giá trị văn hóa để hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược thực chất và lâu dài./.

