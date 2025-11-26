Việt Nam-Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phân phối, logistics

Ngày 26/11 tại Hàn Quốc, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách trong lĩnh vực phân phối và logistics Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 6.

Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tăng cường hợp tác song phương, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng chính sách, và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối và logistics của hai nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Choi Yeonwoo đánh giá cao môi trường kinh doanh năng động của Việt Nam, cho biết năm 2024, tập đoàn đồ uống lớn nhất Hàn Quốc Hinte Jinro đã lựa chọn Thái Bình để xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại nước ngoài - một minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu và nguồn nước thuận lợi cho sản xuất, đồng thời bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và đầu tư nước ngoài, tạo môi trường minh bạch và ổn định hơn cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định cơ chế Đối thoại chính sách được tổ chức định kỳ từ năm 2013 đã trở thành công cụ quan trọng giúp hai nước chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phân phối-logistics.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng nêu bật bức tranh tăng trưởng của thị trường nội địa Việt Nam, với tổng mức bán lẻ 10 tháng năm 2025 đạt 5.772.900 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, cho thấy sức bật lớn của nền kinh tế. Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và quá trình số hóa mạnh mẽ, doanh nghiệp logistics Việt Nam đang đầu tư ngày càng nhiều vào kho thông minh và trung tâm logistics hiện đại, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, theo ông Linh, sự phát triển nhanh của ngành đặt ra yêu cầu cấp bách về hoàn thiện thể chế, cập nhật chính sách và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Hàn Quốc - quốc gia có hệ thống phân phối-logistics phát triển bậc nhất khu vực.

Trong phần trao đổi chuyên đề, bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, đã thông báo về các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm Việt Nam tại Hàn Quốc. Bộ Công Thương đang hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để đưa nhiều sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là nông sản và hàng tiêu dùng, vào hệ thống phân phối tại đây. Các chương trình kết nối doanh nghiệp và tuần lễ hàng Việt Nam tại siêu thị Hàn Quốc đã mang lại hiệu quả tích cực, mở rộng thị phần và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Tại hội nghị, phía Hàn Quốc đã trình bày khung chính sách về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong chuỗi cung ứng, trong khi Việt Nam cập nhật tiến trình cải cách thể chế để hỗ trợ doanh nghiệp phân phối và logistics.

Hai bên cũng thảo luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu và thông tin để bảo vệ thương hiệu và phòng chống gian lận thương mại.

Việt Nam đã đề xuất nhiều biện pháp hợp tác trong tương lai, bao gồm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, hỗ trợ chuyển đổi số, và xây dựng tiêu chuẩn ESG trong ngành phân phối và logistics.

Kết thúc hội nghị, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng, bao gồm trao đổi nghiệp vụ, làm việc với các thương hiệu lớn, tổ chức hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ trong chống hàng giả và chia sẻ dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả phục vụ công tác tuyên truyền.

Hội nghị lần thứ 6 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Hàn Quốc trong việc mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua tăng cường kết nối, áp dụng công nghệ và hoàn thiện chính sách. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành phân phối-logistics của mỗi nước./.

