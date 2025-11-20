Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn "Số hóa chuỗi cung ứng-Xanh hóa tăng trưởng”

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngành Công Thương phải đối mặt với áp lực chuyển đổi số, tối ưu hóa sản xuất và đáp ứng các yêu cầu phát triển xanh, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng-Xanh hóa tăng trưởng” vào ngày 3/12 tại Hà Nội.

Sự kiện là nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức công nghệ và nhà đầu tư nhằm chia sẻ định hướng, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp đột phá. Diễn đàn bao gồm 1 phiên toàn thể, 2 hội thảo chuyên đề và Triển lãm trưng bày các giải pháp tiêu biểu, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa và phát triển Xanh trong toàn ngành Công Thương.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ tiếp cận công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng giải pháp cho giai đoạn 2025-2030.

Nội dung diễn đàn đang được thiết kế theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn, tập trung vào các vấn đề doanh nghiệp quan tâm như số hóa chuỗi cung ứng, mô hình nhà máy thông minh, logistics Xanh, ứng dụng dữ liệu lớn và AI trong sản xuất-thương mại.

Diễn đàn được thiết kế để trở thành không gian trao đổi mở, nơi doanh nghiệp sẽ có cơ hội trình bày khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra đề xuất, trong khi các cơ quan quản lý, chuyên gia và tổ chức nghiên cứu sẽ cùng tham gia thảo luận để tìm ra những giải pháp phù hợp, khả thi và có tính ứng dụng cao. Đây cũng sẽ là dịp để Bộ Công Thương lắng nghe sâu hơn những vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó hoàn thiện các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, diễn đàn sẽ tập trung vào các nhóm nội dung then chốt như: số hóa chuỗi cung ứng, ứng dụng dữ liệu lớn và AI trong sản xuất-thương mại, phát triển mô hình nhà máy thông minh, logistics Xanh, tiêu chuẩn phát triển bền vững, cũng như các xu hướng mới trong quản trị năng lượng. Việc xây dựng nội dung theo hướng đa chiều này nhằm bảo đảm diễn đàn không chỉ cung cấp thông tin mà còn mang tính gợi mở giải pháp, tạo nền tảng để doanh nghiệp có thể bước vào giai đoạn chuyển đổi một cách tự tin và hiệu quả.

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển trong bối cảnh mới; đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của Bộ Công Thương trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành trong giai đoạn 2025-2030./.

