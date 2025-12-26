Giá đất ở tại trung tâm TP Hồ Chí Minh cao nhất là 687,2 triệu đồng mỗi m2

Chiều 26/12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 7 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Bảng giá đất lần đầu của Thành phố Hồ Chí Minh, được áp dụng kể từ 01/01/2026, nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch giá, thất thu ngân sách và đảm bảo tính thống nhất trong quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ), giá đất ở cao nhất lên tới 687,2 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường “đắc địa” như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; mức thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m2 tại khu dân cư ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An. Nơi có mức điều chỉnh tăng cao nhất, gấp 1,65 lần so với giá cũ là đường Trần Bình Trọng. Một số khu vực khác không điều chỉnh tăng, giữ nguyên mức giá theo bảng giá hiện hành.

Tại địa bàn khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), mức giá đất ở cao nhất là 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác sỹ Yersin, đường Bạch Đằng). Giá thấp nhất là 1,3 triệu đồng/m2. Tại khu vực này có tuyến đường ghi nhận hệ số tăng cao nhất lên tới hơn 8 lần (đường ĐH.505) so với bảng giá hiện hành.

Tại địa bàn khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), giá đất ở cao nhất là hơn 49,4 triệu đồng/m2 tại đường Thùy Vân và thấp nhất là hơn 1,8 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, mức giá tại khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ) cũng có mức rất cao là 573,6 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; giá thấp nhất là 1,6 triệu đồng/m2.

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), giá cao nhất cho loại đất này là 53,8 triệu đồng/m2 và tại khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) là hơn 89,6 triệu đồng/m2 tại đường Thùy Vân.

Về đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải thương mại, dịch vụ), giá cao nhất tại khu vực 1 là 81,1 triệu đồng/m2. Tại khu vực 2 và khu vực 3 lần lượt có mức giá trần là 44,8 triệu đồng/m2 và hơn 74,7 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất nông nghiệp các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chia làm 4 khu vực. Theo đó, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm tại các khu vực I, II, III, IV tương ứng với các mức giá cao nhất lần lượt là 1,2 triệu đồng/m2; 1 triệu đồng/m2; 0,7 triệu đồng/m2; 0,48 triệu đồng/m2.

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại các khu vực I, II, III, IV tương ứng với các mức giá cao nhất lần lượt là 1,44 triệu đồng/m2; 1,2 triệu đồng/m2; 0,84 triệu đồng/m2; 0,58 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất lần đầu này không chỉ dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế phí mà còn được mở rộng áp dụng cho 3 trường hợp mới theo Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội, gồm: tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí cho rằng, việc ban hành Bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường là rất cần thiết để đảm bảo công tác quản lý đất đai tuân thủ đúng quy định hiện hành, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng đất theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước; thống nhất và xuyên suốt trong quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập.

Bảng giá đất mới mở rộng 3 nhóm đối tượng áp dụng so với bảng giá đất hiện hữu; được cập nhật cụ thể, đầy đủ các khu vực trên toàn địa bàn Thành phố được áp dụng để xác định giá tái định cư và giá khởi điểm đấu giá cũng sẽ giúp tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện dự án và thúc đẩy giải ngân đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bảng giá đất mới được xây dựng một cách cẩn thận, nghiêm túc, trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước; giữ sự bình ổn, không gây xáo trộn xã hội; khắc phục những hạn chế của bảng giá đất hiện hành; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý.

Trong quá trình áp dụng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xem xét, điều chỉnh giá đất theo những biến động, thay đổi của thực tế thị trường.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, rất cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa và nội dung Bảng giá đất mới, qua đó gia tăng sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai trên thực tế./.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giá bất động sản có xu hướng tăng dần từng năm Hiện, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, gây mất cân đối cung-cầu.