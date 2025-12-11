Yêu cầu sớm hoàn thiện quy chuẩn an toàn cho chung cư có trạm sạc xe điện

Ngày 11/12, Bộ Xây dựng cho biết đã đề nghị Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư có lắp đặt trạm, trụ sạc xe điện, áp dụng cho cả chung cư hiện hữu và công trình xây mới.

Động thái này được đưa ra sau khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh một số chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng cho xe máy điện, xe đạp điện gửi trong tầng hầm do lo ngại rủi ro cháy nổ. Đồng thời, phản ánh tình trạng gửi xe điện xuống hầm chung cư vẫn đang chờ quy chuẩn an toàn vẫn chờ.

Cùng đó là nêu hàng loạt các nguy cơ cháy nổ, an toàn phòng cháy chữa cháy và khoảng trống pháp lý liên quan đến hoạt động sạc xe điện trong tầng hầm...

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai quy chuẩn mới căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo 490/TB-VPCP (17/9/2025), cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ ban hành tháng 9 và 10/2025 về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2025-2026.

Yêu cầu xây dựng quy chuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, thích ứng với sự phát triển nhanh của phương tiện điện và xu hướng sử dụng năng lượng sạch, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản chủ động thực hiện truyền thông chính sách, cung cấp thông tin kịp thời để định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình hoàn thiện quy chuẩn, theo tinh thần Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường truyền thông chính sách.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu ban hành quy chuẩn mới càng trở nên cấp thiết khi thời gian gần đây, một số chung cư tạm dừng cho xe máy điện, xe đạp điện gửi trong tầng hầm do lo ngại rủi ro cháy nổ.

Mới đây, chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt-Hà Nội) đã thông báo cấm gửi xe điện trong hầm và yêu cầu cư dân chuyển sang bãi gửi ngoài trời, với lý do "chưa có quy định kỹ thuật đảm bảo an toàn cho khu vực sạc và để xe điện trong hầm kín."

Quy định này gây tranh luận khi nhiều cư dân cho rằng bất tiện, trong khi ban quản lý lo ngại trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Nếu đúng theo lộ trình đưa ra, từ ngày 1/12, Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện. Tuy nhiên, phường Hoàng Liệt sau đó chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện. Bởi Luật Nhà ở 2023 quy định khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ôtô, xe máy, bất kể là chạy bằng xăng hay điện. Việc bố trí chỗ để/sạc xe điện cần được thiết kế theo tiêu chuẩn - phường Hoàng Liệt viện dẫn.

Trước sự "lúng túng" của các bên, các chuyên gia cho rằng\ việc sớm ban hành quy chuẩn được kỳ vọng sẽ giúp các chung cư có căn cứ pháp lý để bố trí khu sạc, lắp đặt hệ thống an toàn cần thiết; đồng thời giải quyết những vướng mắc hiện nay giữa cư dân và ban quản lý trong việc quản lý xe điện./.

Chung cư cũ, nhà dân không thể chịu tải nếu đấu nối thêm trạm sạc điện lớn Đối với các tòa nhà chung cư cũ hoặc các khu dân cư hiện hữu, hệ thống đường nguồn cấp điện và trạm biến áp hiện tại không tương thích và không thể chịu tải nếu đấu nối thêm các trạm sạc lớn.