Hà Nội đưa ra nguyên tắc lựa chọn các vị trí lắp đặt trạm sạc cho xe điện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp rà soát thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long, có 3 nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc gồm: Ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, ủy ban nhân dân phường/xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên... khu vực đã có nguồn điện hoặc dễ kéo điện, có mặt bằng ổn định, tránh đất đang tranh chấp

Vị trí lắp trạm sạc điện đáp ứng nhu cầu thực tế gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ôtô điện; ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện; bảo đảm an toàn và thuận tiện sử dụng: có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị các phường, xã khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ôtô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, năng lượng điện hiện đang có trên địa bàn phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp của chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12-7-/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe chạy bằng xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028 không có xe môtô, xe gắn máy, hạn chế ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2 và từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3./.

