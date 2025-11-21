Lâm Đồng: Cưỡng chế thu hồi đất bị lấn chiếm trái phép tại khu vực Mũi Né

Ngày 21/11, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né (Lâm Đồng) đã triển khai thi hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân đã lấn chiếm trái phép hơn 3,5ha đất và xây dựng trái phép tại khu vực Mũi Né.

Việc cưỡng chế được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, đúng quy định của pháp luật. Quá trình cưỡng chế đã được thực hiện xong vào trưa 21/11, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né thi hành quyết định cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1954, ngụ tại khu phố 14, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng).

Bà Nguyễn Thị Bảy được xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Ủy ban Nhân dân Bình Thuận (cũ) đã ban hành Quyết định xử phạt số 3130/QĐ-XPVPHC (ngày 16/12/2020), xác định bà Bảy có hành vi chiếm hơn 35.198m2 đất trồng cây lâu năm, do Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né quản lý tại khu phố Thiện Trung, phường Mũi Né.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, lực lượng chức năng cùng với các phương tiện đã phá dỡ công trình gồm: căn chòi tạm, 197 trụ rào và nhổ bỏ toàn bộ cây trồng có trên đất và di chuyển đưa ra khỏi khu đất vi phạm; bàn giao toàn bộ diện tích đất vi phạm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, vận động bà Nguyễn Thị Bảy tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt nhưng bà Bảy không tiếp nhận và cũng không thực hiện các nghĩa vụ theo quyết định. Đến nay, bà Bảy vẫn chưa nộp phạt, không khôi phục hiện trạng ban đầu của đất và không trả lại diện tích đã lấn chiếm trái phép, chưa chấp hành nộp số tiền theo quy định gần 100 triệu đồng.

Ông Trần Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cho biết: Các hộ dân lấn chiếm đất đã được chính quyền thông báo để tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, qua nhiều lần thông báo các hộ dân vẫn không chấp hành trả lại đất nên phường Mũi Né tiến hành cưỡng chế.

Bên cạnh đó, việc cưỡng chế nhằm lập lại kỷ cương, trật tự xây dựng và sử dụng đất đai tại địa phương; đẩy mạnh biện pháp răn đe tuyên truyền giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật của công dân; đảm bảo việc quản lý quy hoạch, củng cố lòng tin của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội để mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Từ đầu tháng 10/2025 đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi khoảng 10 ha đất bị lấn chiếm trái phép./.

