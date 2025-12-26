Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Sự thăng hoa và lao dốc của cổ phiếu Oracle trong năm 2025 đã trở thành điển hình cho mâu thuẫn cốt lõi của ngành công nghệ: Các nhà đầu tư không thể quyết định liệu trí tuệ nhân tạo (AI) là cơ hội hay là một rủi ro tiềm tàng.

Oracle khởi đầu năm mới đầy ấn tượng bằng việc công bố liên doanh có tên gọi Stargate với nhà phát triển ChatGPT là OpenAI và SoftBank, trong đó các công ty cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với các lãnh đạo của hai công ty công bố thông tin này vào tháng 1/2025 đã khiến giá cổ phiếu của Oracle tăng vọt.

Sự lạc quan về AI tiếp tục đưa giá cổ phiếu Oracle tăng cao sau các báo cáo lợi nhuận hàng quý vào tháng 6 và tháng 9, với những thương vụ mà AI thúc đẩy dự kiến sẽ làm tăng doanh thu mảng điện toán đám mây lên 166 tỷ USD vào năm 2030. Sự tăng vọt của giá cổ phiếu Oracle vào tháng 9 đã giúp Giám đốc điều hành Larry Ellison trở thành người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn. Nhưng những kỳ vọng về AI nhanh chóng nhường chỗ cho sự nghi ngờ.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.

Những lo ngại đó được thể hiện qua nhu cầu ngày càng tăng đối với các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của những công ty công nghệ lớn, các hợp đồng tài chính đóng vai trò bảo vệ người cho vay trước tình trạng doanh nghiệp đi vay vỡ nợ.

Giá cổ phiếu của Oracle đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh hồi tháng 9/2025 nhưng tăng 15% tính từ đầu năm 2025.

Theo nhà phân tích Gavan Nolan của công ty nghiên cứu thị trường Market Intelligence, bộ phận của S&P Global về xếp hạng tín dụng, chỉ số tham chiếu và phân tích, khi các công ty như Oracle phát hành thêm trái phiếu, họ sẽ có đòn bẩy cao hơn, cũng có nghĩa là có rủi ro lớn hơn.

Nhà đầu tư và nhà phân tích công nghệ của Oracle, Cory Johnson, cho rằng công ty này đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho những lo ngại về bong bóng AI.

Oracle đang trở thành tâm điểm của những lo ngại về nợ. Theo số liệu của Bloomberg, công ty này đã phát hành gần 26 tỷ USD trái phiếu trong năm nay. Trong báo cáo lợi nhuận mới nhất, tổng nợ của Oracle trong quý II tài khóa này đã tăng 40% so với năm trước lên 124 tỷ USD, trong khi dòng tiền chảy ra tăng từ 2,7 tỷ USD lên 10 tỷ USD./.

