Mỹ chốt thỏa thuận để Oracle quản lý thuật toán TikTok

Ngày 22/9, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết tập đoàn công nghệ Oracle sẽ tiếp nhận và vận hành bản sao thuật toán của TikTok cho người dùng tại Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được hoàn thiện.

Thuật toán hiện do công ty ByteDance (Trung Quốc) sở hữu, được xem là yếu tố mấu chốt trong quá trình đàm phán tương lai của TikTok, vì lo ngại nguy cơ Bắc Kinh có thể can thiệp hoặc thao túng nội dung hiển thị với người dùng.

Quan chức này khẳng định kế hoạch trên sẽ giải quyết các quan ngại an ninh quốc gia. Về mặt đầu tư, chi tiết chưa được công bố đầy đủ, song đã xác nhận quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake nằm trong nhóm tham gia.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng ký luật lưỡng đảng yêu cầu ByteDance phải bán tài sản TikTok tại Mỹ cho một công ty Mỹ, nếu không ứng dụng sẽ bị cấm.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã nhiều lần gia hạn thời hạn để thúc đẩy một thỏa thuận, đồng thời đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/9 về vấn đề này./.

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch có thể sẽ đầu tư vào TikTok Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và con trai Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành của Fox Corporation, có thể nằm trong số các nhà đầu tư tham gia vào thỏa thuận mua lại TikTok.