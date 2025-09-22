Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch có thể sẽ đầu tư vào TikTok

Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một nguồn tin thân cận cho biết Fox Corporation đang xem xét đầu tư vào ứng dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trong nỗ lực ngăn chặn lệnh cấm của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm 21/9, ông Trump cho biết ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và con trai Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành của Fox Corporation, có thể nằm trong số các nhà đầu tư tham gia vào thỏa thuận mua lại TikTok.

Mặc dù ông Trump không nói rõ ông đang nói về khoản đầu tư cá nhân hay công ty, nhưng sau những bình luận của ông, Deadline đưa tin Fox Corporation, chủ sở hữu của Fox News, do CEO Lachlan Murdoch điều hành và Chủ tịch danh dự Rupert lãnh đạo, thực tế đang đàm phán để tham gia nhóm nhà đầu tư rót vốn vào TikTok tại Mỹ, được tách ra từ chủ sở hữu ByteDance của Trung Quốc.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trên Fox News một ngày trước đó cho biết một thỏa thuận đã đạt được nhưng chưa được ký kết, theo đó các hoạt động của TikTok tại Mỹ sẽ được tách ra dưới quyền sở hữu đa số của các nhà đầu tư Mỹ.

Theo Bloomberg, bà Leavitt cho biết người Mỹ sẽ nắm giữ 6 trong số 7 ghế trong hội đồng quản trị của TikTok sau khi tái cấu trúc, và thuật toán của ứng dụng này sẽ do Mỹ kiểm soát. Việc ký kết thỏa thuận này có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Fox Corporation quan tâm đến việc đầu tư vào TikTok khi ByteDance đang chạy đua tìm kiếm các nhà đầu tư cho một thỏa thuận sẽ tách hoạt động kinh doanh tại Mỹ của ứng dụng khỏi công ty mẹ tại Trung Quốc.

Động thái này là bắt buộc theo luật liên bang được thông qua vào năm ngoái trong bối cảnh lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến mối quan hệ của TikTok với Trung Quốc. Tổng thống Trump đã trì hoãn việc thực thi luật này bốn lần, với lần gần đây nhất là vào tuần trước.

Các nhà đàm phán đang làm việc để đạt được thỏa thuận trong nhiều tháng. Tuần trước, ông Trump cho biết đã có những tiến triển đáng kể, bao gồm cả sự ủng hộ từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các nhà đầu tư mới sẽ tham gia để giảm tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc trong các hoạt động của TikTok tại Mỹ xuống dưới 20% nhằm đáp ứng quy định nói trên.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng cho biết ông Larry Ellison, nhà sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle, và ông Michael Dell, Giám đốc điều hành nhà sản xuất máy tính Dell Technologies, đã tham gia vào thỏa thuận này. Oracle hiện đang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho TikTok.

Bloomberg cũng dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết các nhà đầu tư mới vào TikTok sẽ bao gồm Oracle, Andreessen Horowitz và công ty chứng khoán tư nhân Silver Lake Management, trong đó Oracle chịu trách nhiệm về bảo mật và an toàn của ứng dụng./.

Số phận TikTok dần hé lộ sau cuộc điện đàm Mỹ-Trung Trong tuần qua Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thoả thuận khung, làm cơ sở để nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc có thể được tiếp tục hoạt động tại Mỹ.