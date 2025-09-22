Kinh tế
Mỹ thâu tóm quyền kiểm soát TikTok, ByteDance chỉ giữ “ghế tượng trưng”

Theo thỏa thuận mới nhất, ByteDance chỉ nắm dưới 20% cổ phần trong liên doanh TikTok tại Mỹ, còn phần lớn quyền kiểm soát thuộc về Washington.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ thâu tóm quyền kiểm soát TikTok, ByteDance chỉ giữ “ghế tượng trưng”

Hàn Quốc thu giữ hơn 146 tỷ won từ tài sản ảo của người nợ thuế

Trung Quốc xây dựng thị trường giao dịch khí thải carbon lớn nhất thế giới

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
