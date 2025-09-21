Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của ứng dụng TikTok tại Mỹ

Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.

Trả lời kênh Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ban điều hành ứng dụng này tại Mỹ sẽ có bảy ghế, trong đó sáu ghế thuộc về người Mỹ.

Bà Leavitt cũng xác nhận Oracle - công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, phụ trách dữ liệu, quyền riêng tư. Thuật toán của TikTok cũng sẽ do Mỹ kiểm soát. Dự kiến, thỏa thuận có thể được ký “trong vài ngày tới.”

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận thỏa thuận trên.

Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã “tán thành” thỏa thuận, trong khi phía Trung Quốc chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin nói rằng Chính phủ Mỹ có thể nhận được một khoản phí lên đến nhiều tỷ USD từ các nhà đầu tư như một phần của thỏa thuận.

Giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại TikTok có thể đe dọa an ninh quốc gia, với lý do ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - bị cáo buộc đã chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ cho Trung Quốc.

TikTok nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật buộc ByteDance phải bán hoạt động của TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt lệnh cấm ứng dụng.

Ngày 16/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok. Theo đó, ứng dụng chia sẻ video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ đến ngày 16/12, đồng thời cũng là hạn chót để ByteDance thoái vốn khỏi nền tảng này./.

Số phận TikTok dần hé lộ sau cuộc điện đàm Mỹ-Trung Trong tuần qua Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thoả thuận khung, làm cơ sở để nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc có thể được tiếp tục hoạt động tại Mỹ.