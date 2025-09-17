Nhiều công ty lớn tham gia thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ

Trang tin Bloomberg ngày 16/9 cho biết một nhóm nhà đầu tư Mỹ gồm Oracle Corp., quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz và công ty cổ phần tư nhân Silver Lake Management LLC dự kiến sẽ mua lại hoạt động của ứng dụng xã hội TikTok tại Mỹ.

Khung thỏa thuận được tiết lộ sau hai ngày đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Madrid (Tây Ban Nha) và sẽ được Tổng thống Donald Trump thảo luận trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này.

Theo thỏa thuận ban đầu, cổ phần của công ty mẹ ByteDance tại TikTok ở thị trường Mỹ sẽ giảm xuống dưới 20% nhằm tuân thủ luật Mỹ năm 2024 buộc công ty Trung Quốc phải thoái vốn hoặc đối mặt với lệnh cấm.

Các nhà đầu tư mới sẽ nắm 50% cổ phần, trong khi nhóm nhà đầu tư Mỹ hiện hữu giữ khoảng 30%.

Người dùng Mỹ sẽ được chuyển sang một nền tảng mới do Oracle tiếp tục cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. ByteDance sẽ cấp phép thuật toán gợi ý - yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của TikTok.

Giá trị mảng kinh doanh Mỹ của TikTok được ước tính 35-40 tỷ USD, song chi tiết về mức mua và phân bổ cổ phần giữa các nhà đầu tư vẫn chưa rõ ràng. Thỏa thuận này tương tự đề xuất từng gần đạt được hồi đầu năm, nhưng bị Trung Quốc hoãn lại sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế mạnh tay lên hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 4 vừa qua.

Thỏa thuận mới không chỉ giúp TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ mà còn tháo gỡ nút thắt trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Trump khẳng định rằng đã “có một thỏa thuận” và sẽ xác nhận với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gọi ngày 19/9.

Chính quyền Tổng thống Trump đã gia hạn thời hạn ByteDance thoái vốn đến ngày 16/12 tới, dù luật chỉ cho phép một lần gia hạn 90 ngày, làm dấy lên tranh cãi pháp lý.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết thỏa thuận lần này có ý nghĩa bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời vẫn đáp ứng được lợi ích phía Trung Quốc.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với số phận công ty tư nhân giá trị nhất Trung Quốc và ứng dụng mạng xã hội được 170 triệu người Mỹ trẻ tuổi ưa chuộng./.

