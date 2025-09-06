1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok

TikTok cho biết ứng dụng này hiện có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này trong nhóm thanh thiếu niên.

Con số này tăng so với 175 triệu người dùng vào năm ngoái tại 32 quốc gia châu Âu. TikTok, thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance, có hơn 1 tỷ người dùng trên toàn cầu hàng tháng.

Trong khi đang phải đối mặt với những thách thức về mặt pháp lý trên toàn thế giới, TikTok đặc biệt hứng chịu sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy ứng dụng này thoái vốn khỏi các tài sản tại đây.

Tổng thống Mỹ ngày 22/8 cho biết đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua TikTok và có thể tiếp tục lùi thời hạn để công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ.

Theo luật được thông qua năm 2024, TikTok phải ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 năm nay. Tuy nhiên, hồi tháng 6/2025, ông Trump đã gia hạn lần thứ ba việc hoãn thực thi lệnh cấm đối với TikTok. Thời gian gia hạn là 90 ngày, đến ngày 17/9.

Tại châu Âu, TikTok đã bị cơ quan quản lý quyền riêng tư hàng đầu của EU phạt 530 triệu euro (600 triệu USD) vào tháng 5/2025. Vào cuối tháng 8/2025, Reuters đưa tin ByteDance sắp triển khai chương trình mua lại cổ phiếu cho nhân viên, với định giá công ty Trung Quốc này ở mức hơn 330 tỷ USD./.

TikTok ra mắt nền tảng mua sắm tương tác tại 3 nước châu Âu Sắp tới, người dùng mạng TikTok tại Italy, Pháp và Đức sẽ sử dụng tính năng thương mại điện tử TikTok Shop để mua hàng hóa; như vậy TikTok đã thâm nhập sâu hơn vào thương mại điện tử ở châu Âu.