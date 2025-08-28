Chủ sở hữu TikTok mua lại cổ phiếu từ nhân viên với mức định giá hơn 330 tỷ USD

Theo các nguồn tin, công ty công nghệ ByteDance của Trung Quốc, chủ sở hữu ứng dụng video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai chương trình mua lại cổ phiếu từ nhân viên, với mức định giá hơn 330 tỷ USD, nhờ doanh thu liên tục tăng trưởng.

ByteDance dự định trả cho các nhân viên hiện tại 200,41 USD cho mỗi cổ phiếu trong chương trình mua lại, tăng 5,5% so với mức 189,9 USD đã trả khoảng sáu tháng trước, với định giá tập đoàn ở mức khoảng 315 tỷ USD. Chương trình mua lại dự kiến sẽ được triển khai vào mùa Thu.

Đợt mua lại cổ phiếu mới nhất với mức định giá cao hơn sẽ diễn ra khi ByteDance củng cố vị thế là công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, với doanh thu quý 2/2025 tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 48 tỷ USD.

Doanh thu của công ty phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, trong khi vẫn đang phải đối mặt với áp lực thoái vốn khỏi chi nhánh tại Mỹ.

Trong quý 1/2025, với doanh thu tăng lên hơn 43 tỷ USD, ByteDance đã trở thành công ty truyền thông xã hội số một thế giới về doanh số, vượt qua con số 42,3 tỷ USD của Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, trong cùng kỳ.

Cả ByteDance và Meta đều duy trì mức tăng trưởng doanh số trên 20% trong quý II/2025, nhờ nhu cầu quảng cáo lớn.

Việc mua lại cổ phiếu nửa năm một lần của ByteDance cho phép nhân viên của công ty này bán một số cổ phiếu nắm giữ và cho thấy tình hình tài chính mạnh nhờ hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế đang mở rộng./.

