Số phận TikTok dần hé lộ sau cuộc điện đàm Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai bên đã đạt được tiến triển trong đàm phán liên quan đến nền tảng mạng xã hội TikTok.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 19/9, ông Trump cho biết ông Tập Cận Bình đã đồng ý với thỏa thuận TikTok, vốn đang tiến triển thuận lợi.

Ông Trump nói thêm hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau trực tiếp bên lề một sự kiện kinh tế quốc tế, dự kiến sẽ tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, để thảo luận về số phận của TikTok, quan hệ thương mại song phương và các vấn đề khác.

Trong tuần qua Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thoả thuận khung, làm cơ sở để nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc có thể được tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Quốc hội Mỹ đã ra lệnh đóng cửa ứng dụng này đối với người dùng Mỹ nếu công ty sở hữu TikTok là ByteDance-tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc-không chuyển giao một phần tài sản TikTok cho người Mỹ.

Đến nay, phía Trung Quốc chưa có tuyên bố nào đề cập chính thức đến một thỏa thuận TikTok với chính phủ Mỹ. Trong một tuyên bố, Trung Quốc nêu rõ lập trường chính phủ nước này tôn trọng quyền tự quyết của doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi Mỹ đối xử công bằng với các công ty Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc về kinh tế và thương mại, và hỗ trợ các nhóm làm việc của hai bên đạt được một thỏa thuận phù hợp về TikTok thông qua tham vấn.

Tuy nhiên, liên quan đến số phận của TikTok tại Mỹ vẫn còn nhiều vấn đề then chốt, như tỷ lệ sở hữu cụ thể của phía Mỹ, phía Trung Quốc sẽ duy trì kiểm soát ra sao đối với cơ chế hoạt động bên trong của ứng dụng, ông Trump sẽ yêu cầu các bên liên quan nhượng bộ như thế nào, hay liệu Quốc hội Mỹ có phê chuẩn thoả thuận hay không.

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ hay Trung Quốc sẽ kiểm soát thuật toán TikTok, ông Trump cho biết “mọi việc đang được thảo luận” và khẳng định “chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt.” Khi được hỏi liệu Chính phủ Mỹ có kiểm soát một ghế trong hội đồng quản trị hay không, ông Trump cho biết sẽ sớm công bố điều này.

Ông Trump cũng đề cập đến khả năng Chính phủ Mỹ có thể thu một khoản phí vì đã làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ, nhưng nói thêm rằng điều khoản này "vẫn chưa được đàm phán đầy đủ." Tờ Wall Street Journal đưa tin đây sẽ là một khoản phí lên tới nhiều tỷ USD.

Hãng tin Reuters đưa tin thỏa thuận bao gồm yêu cầu ByteDance chuyển giao quyền sở hữu TikTok cho các đối tác Mỹ, nhưng nền tảng này vẫn sẽ sử dụng thuật toán cũ. Vì vậy, thỏa thuận không giải tỏa được lo ngại của các nghị sỹ Mỹ về nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã nhất trí sẽ có các cuộc hội đàm sâu hơn bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu vào ngày 31/10 tại Gyeongju, Hàn Quốc.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới và ông Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ vào một thời điểm sau đó./.

