Việt Nam-Trung Quốc thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua Lạng Sơn

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, từ ngày 10/12/2025, sẽ thí điểm thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất cảnh sang nước đối diện, sau khi giao hàng xong được vận chuyển hàng hóa nhập cảnh trở về nước. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 9/12/2026.

Cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) bao gồm đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 (Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan), đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh-Pò Chài), lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam-Lũng Nghịu).

Việc thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho quản lý lưu lượng phương tiện và kiểm tra hồ sơ dễ dàng, qua đó giảm chi phí vận tải và tăng năng lực thông quan.

Để thực hiện vận chuyển hàng hóa hai chiều thông suốt, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn yêu cầu doanh nghiệp chở hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải khai báo, đăng ký nhu cầu với lực lượng Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều phải thực hiện việc sang tải, xếp dỡ hàng hóa tại khu vực bến bãi đảm bảo điều kiện kiểm tra, tập kết theo quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý của các lực lượng chức năng của mỗi bên.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều sau khi hoàn thành thủ tục giao hàng chỉ được dừng đỗ tại bến bãi nước đối diện không vượt quá 36 giờ. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa không theo phương thức hai chiều, phải xuất cảnh về nước trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành thủ tục giao hàng.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn lưu ý, hàng hoá trên phương tiện khi giao, nhận từng chiều (chiều xuất hoặc chiều nhập) phải là hàng hoá của 1 doanh nghiệp, chủ hàng.

Đối với mặt hàng nông sản chỉ được vận chuyển 1 mặt hàng/xe; đối với linh kiện điện tử và hàng hoá khác phải được vận chuyển bằng container tiêu chuẩn hoặc phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật theo yêu cầu của mỗi bên. Đối với xe ghép hàng, trước mắt chưa thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều trong thời gian thí điểm.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện thí điểm. Trong thời gian đầu thực hiện, Trung tâm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hai bên trao đổi về thông tin phương tiện, hàng hóa cho nhau để phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.

Sau khi hoạt động ổn định, các doanh nghiệp hai bên sẽ tự trao đổi, thống nhất thực hiện và đăng ký với lực lượng chức năng để quản lý, giám sát./.

