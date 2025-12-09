Động đất tại Nhật Bản: Xuất hiện sóng thần cao 40cm, gấp rút sơ tán công dân

Theo thông tin cập nhật, trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra vào 23h15 ngày 8/12 theo giờ địa phương (tức 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã làm rung chuyển phần lớn miền Bắc và miền Đông Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết động đất xảy ra ở vị trí cách bờ biển tỉnh Aomori khoảng 80 km, với độ sâu chấn tiêu 50 km.

JMA cho biết đã quan sát thấy sóng thần cao 40cm tại các cảng Mutsu Ogawara thuộc Aomori và Urakawa thuộc Hokkaido vào trước nửa đêm.

Do ảnh hưởng của động đất, các dịch vụ của tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tohoku ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã phải tạm dừng hoạt động. Công tác sơ tán đang được gấp rút tiến hành.

Hiện cơ quan chức năng chưa phát hiện bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Higashidori và Onagawa.

Đến đêm 8/12 theo giờ địa phương, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này chưa phát hiện bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Tomari sau khi xảy ra trận động đất lớn tại khu vực dọc rãnh ngoài khơi tỉnh đảo Hokkaido.

Cũng theo người phát ngôn, Chính phủ Nhật Bản đang xác định thương vong và thiệt hại do động đất. Ít nhất đã có 2 vụ cháy xảy tại thành phố Aomori, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra lúc gần nửa đêm 8/12 tại địa điểm đã được các chuyên gia nước này dự báo trước đó. Trận động đất đạt cấp độ 6 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, tạo rung chấn có thể cảm nhận được ở cả khu vực trung tâm thủ đô Tokyo.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa trong khu vực, nơi từng bị tàn phá nặng nề trong trận động đất có độ lớn 9,0 hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất thế giới, với tần suất 5 phút/lần do nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương. Quốc gia này hứng chịu khoảng 20% tổng số trận động đất có độ lớn từ 6,0 trở lên của toàn thế giới./.

