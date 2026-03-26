Xã hội

Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng phối hợp kịp thời dập tắt cháy rừng

Việc xử lý kịp thời, hiệu quả vụ cháy thể hiện sự chủ động của Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn biên giới nơi đơn vị đóng quân.

Võ Dung
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)
Sáng 26/3, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, một vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) đã được phát hiện kịp thời và khống chế dập tắt nhanh chóng, ngăn đám cháy lan rộng, đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại.

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/3, tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Tây Tân An (xã Mỹ Thủy) đã xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương cử một tổ công tác gồm 15 đồng chí có mặt tại hiện trường, tích cực phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng cùng người dân trên địa bàn nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự hiệp đồng chặt chẽ, đến 14 giờ 25 phút ngày 25/3, đám cháy rừng đã cơ bản được dập tắt, không để cháy lan rộng. Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 3.500m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đồn Biên phòng Hải An đã tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn.

Việc xử lý kịp thời, hiệu quả vụ cháy thể hiện sự chủ động của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn biên giới nơi đơn vị đóng quân./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

