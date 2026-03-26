Phú Thọ: Xe tải chở đất lật nghiêng đè trúng ôtô 4 chỗ làm 2 người tử vong

Theo Công an xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ), khoảng 7 giờ 45 phút ngày 26/3, trên tuyến đường 12B (địa phận Lâm Hóa, xã Lạc Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Cụ thể, xe ôtô tải chở đất biển kiểm soát 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (sinh năm 1982) lưu thông hướng xã Lạc Sơn đi xã Yên Thủy đã bị lật nghiêng, đè trúng 1 chiếc xe ôtô 4 chỗ và 1 xe môtô đi ngược chiều.

Theo thông tin ban đầu, 2 người tử vong là chị N.T.T.H (sinh năm 1979, trú xóm Đội 5, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ; lái xe ôtô 4 chỗ); chị B.T.C (sinh năm 1986, trú xóm Nạch, xã Đại Đồng; điều khiển xe môtô).

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã điều động 1 xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã đã có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các thủ tục theo quy định./.

