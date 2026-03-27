Giảm tối thiểu 10% giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải với tàu biển Việt Nam

Trước tình hình giá xăng dầu “leo thang” do biến động xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng và các đơn vị hoa tiêu hàng hải lớn trên cả nước như Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, miền Nam, Hoa tiêu Tân Cảng, Vungtau Ship và Hoa tiêu hàng hải TKV đã đã đồng loạt triển khai chính sách giảm giá dịch vụ nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp vận tải biển nội địa.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao, hoạt động của đội tàu biển Việt Nam đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz (Iran). Nhiều tàu phải điều chỉnh hành trình, đối mặt với rủi ro an ninh và chi phí khai thác gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam hoạt động an toàn, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải chung tay chia sẻ khó khăn. Một trong những giải pháp đáng chú ý là kêu gọi giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm góp phần hạ chi phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh .

“Hưởng ứng lời kêu gọi này, các tổ chức hoa tiêu hàng hải trong cả nước đã có sự đồng thuận cao, thống nhất ban hành văn bản giảm giá dịch vụ theo đề nghị của Bộ Xây dựng. Việc giảm giá, với mức tối thiểu 10% đối với tàu biển mang cờ Việt Nam, đặc biệt là tàu vận tải xăng dầu, được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Phía Bộ Xây dựng nhấn mạnh động thái kịp thời và đồng bộ từ cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ giúp giảm áp lực chi phí, mà còn góp phần bảo đảm hoạt động vận tải biển thông suốt, ổn định nguồn cung hàng hóa và năng lượng cho nền kinh tế, qua đó thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm của ngành hàng hải Việt Nam trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới./.

