Chính thức đưa vào khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Khoảng 17 giờ ngày 29/4, các đơn vị liên quan phát lệnh thông xe đoạn tuyến dài hơn 37km, thuộc Dự án thành phần 2 và thành phần 3, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ngay sau đó, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Bưng Môn (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tăng mạnh; ngành chức năng có mặt để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông, lối vào cao tốc tại đường Bưng Môn không xảy ra ùn tắc.

Tại các nút giao trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, lực lượng chức năng túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đoạn tuyến được đưa vào khai thác có điểm đầu tại km 16+00 (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối tại km 53+700, giao với Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh).

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều 29/4/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Trong giai đoạn đầu, do hạ tầng chưa hoàn thiện tuyến đường chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ; chưa tổ chức thu phí.

Tuy nhiên, tại km 18+140, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai có bố trí một trạm đầu vào nhằm ghi nhận số lượng phương tiện, phục vụ việc tính phí cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Về phương án tổ chức giao thông, phương tiện hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trên Quốc lộ 51 hoặc từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây sẽ rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1km, sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ở chiều ngược lại, phương tiện vào cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 (km 53+700) hoặc nút giao ĐT992 (km 43+800).

Việc đưa vào khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51 đã quá tải trầm trọng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh; được chia làm 3 dự án thành phần, khởi công tháng 6/2023 với tổng vốn đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng.

Đường được thiết kế từ 4-6 làn xe, vận tốc từ 100km/giờ-120km/giờ (tùy từng đoạn). Hiện, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với chiều dài 16km (thuộc địa phận Đồng Nai) vẫn đang thi công, dự kiến tháng 6/2026 hoàn thành./.

