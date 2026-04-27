Người dân đồng loạt trở về Hà Nội sau nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô đông kín

Chiều 27/4, người dân từ các tỉnh, thành lân cận đồng loạt trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến các cửa ngõ Thủ đô đông kín người và phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục huy động 100% quân số, phối hợp với Công an cơ sở tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn, ổn định.

Ghi nhận tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 27/4, giao thông nội đô tương đối ổn định. Các tuyến đường như: Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Láng, Võ Chí Công… lưu lượng người và phương tiện tăng, tuy nhiên giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Trong khi đó, tại khu vực cửa ngõ phía Nam hướng về trung tâm thành phố, lưu lượng phương tiện tăng đột biến từ sáng 27/4. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua nút giao Pháp Vân (đoạn giao cắt giữa cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và đường Vành đai 3), khu vực bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng tương tự.

Cuối giờ chiều 27/4 đã xuất hiện ùn ứ cục bộ trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua Khu đô thị Linh Đàm hướng đi Pháp Vân).

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (đơn vị phụ trách địa bàn), trong dịp cao điểm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đơn vị bố trí toàn bộ lực lượng, tập trung kiểm soát tại các khu vực bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm và các tuyến đường trọng điểm.

Các điểm lên xuống trên tuyến Vành đai 3 trên cao cũng được bố trí cán bộ ứng trực, điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn, ổn định.

Trong khi đó, khu vực bến xe Mỹ Đình ghi nhận lượng người tham gia giao thông tăng mạnh. Tuy nhiên, các tuyến đường quanh khu vực như Phạm Hùng, nút giao Mai Dịch, Lê Quang Đạo giao thông thông thoáng.

Từ khoảng 16 giờ chiều 27/4, đã xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ ở trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ cầu Thăng Long về nội đô).

Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), dự đoán được mật độ phương tiện tăng mạnh vào đầu và cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 huy động 100% quân số, ứng trực tại các điểm nóng, các nút giao trọng điểm trên địa bàn đơn vị quản lý; tổ chức phân luồng giao thông, xử lý sự cố và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Song song với đó, công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, khép kín địa bàn với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

“Đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn… Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, công nghệ AI trong phát hiện, xử lý vi phạm và điều hành giao thông,” Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Trước đó, dự báo trong các dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và lễ 30/4, 1/5, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của người dân tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông; các tuyến Quốc lộ, cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực trung tâm, nhà ga, bến xe, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí sẽ gia tăng đột biến về lưu lượng người và phương tiện, đặc biệt vào những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí cán bộ ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Trọng tâm là các tuyến Quốc lộ, vành đai, khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe và các địa điểm thu hút đông người dân, du khách.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; chủ động xây dựng phương án vận tải phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá tải, nhồi nhét hành khách, chậm, hủy chuyến.

Đặc biệt, nghiêm cấm lái xe sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong suốt hành trình./.

