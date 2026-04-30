Huế thông xe cầu Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Ngày 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế đã thông xe kỹ thuật.

Cầu vượt cửa biển Thuận An khởi công xây dựng vào tháng 3/2022. Công trình nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển dài 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B ở phường Thuận An với tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng.

Nhiều tháng qua, cầu vượt cửa biển Thuận An phải rào chắn lại do vướng mặt bằng ở đường Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Quản lý đầu tư xây dựng giao thông thành phố Huế cho hay, đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu nhanh chóng hoàn thành các hạng mục tuyến đường ven biển phường Thuận An.

Cầu vượt cửa biển Thuận An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Dự kiến đến ngày 30/6, tuyến đường ven biển dài 7,7km từ cầu Tam Giang về tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B sẽ hoàn thành.

Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe kết cấu bằng bêtông cốt thép và dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, với nhịp lớn nhất dài 218m.

Cầu có điểm đầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An cũ, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương cũ./.

